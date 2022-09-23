Военком: ограниченно годные подлежат частичной мобилизации

23 сентября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Граждане категории «В» подлежат частичной мобилизации, но в последнюю очередь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ограниченно годные граждане РФ, у которых в военном билете стоит категория «В», подлежат частичной мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. «Граждане, у которых категория „В“ в военном билете, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь», — пояснил он в ходе пресс-конференции 23 сентября. Его слова приводит портал IRCITY. Он отметил, что в приоритете для мобилизации являются граждане, которые соответствуют первым двум разрядам. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата.

Ограниченно годные граждане РФ, у которых в военном билете стоит категория «В», подлежат частичной мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. «Граждане, у которых категория „В“ в военном билете, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь», — пояснил он в ходе пресс-конференции 23 сентября. Его слова приводит портал IRCITY. Он отметил, что в приоритете для мобилизации являются граждане, которые соответствуют первым двум разрядам. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата.