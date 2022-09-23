Военком: ограниченно годные подлежат частичной мобилизации

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Военный комиссариат Челябинской области. Челябинск , офицер, военкомат, военный, военнослужащий, солдат, армия рф
Граждане категории «В» подлежат частичной мобилизации, но в последнюю очередь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ограниченно годные граждане РФ, у которых в военном билете стоит категория «В», подлежат частичной мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.

«Граждане, у которых категория „В“ в военном билете, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь», — пояснил он в ходе пресс-конференции 23 сентября. Его слова приводит портал IRCITY. Он отметил, что в приоритете для мобилизации являются граждане, которые соответствуют первым двум разрядам.

Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата.

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Ограниченно годные граждане РФ, у которых в военном билете стоит категория «В», подлежат частичной мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. «Граждане, у которых категория „В“ в военном билете, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь», — пояснил он в ходе пресс-конференции 23 сентября. Его слова приводит портал IRCITY. Он отметил, что в приоритете для мобилизации являются граждане, которые соответствуют первым двум разрядам. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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