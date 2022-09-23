Берлускони заявил, что Путина натолкнули на спецоперацию

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимира Путина натолкнуло на мысль о спецоперации его окружение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президента России Владимира Путина натолкнули на спецоперацию на Украине, чтобы защитить жителей Донбасса. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Президента России Владимира Путина „втолкнули“ в конфликт с Украиной. <…> Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина изобрести эту спецоперацию», — сказал Берлускони, передает Reuters. По его словам, министры и ближайшее окружение Путина натолкнули его на мысль, что нужно защитить мирное население Донбасса.

Ранее Берлускони заявлял, что готов стать посредником для урегулирования конфликта России и Украины. Для этого он готов объединиться с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает телеканал 360.

Президент РФ объявил начало спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, основной задачей перед вооруженными силами России стоит защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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Президента России Владимира Путина натолкнули на спецоперацию на Украине, чтобы защитить жителей Донбасса. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Президента России Владимира Путина „втолкнули“ в конфликт с Украиной. <…> Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина изобрести эту спецоперацию», — сказал Берлускони, передает Reuters. По его словам, министры и ближайшее окружение Путина натолкнули его на мысль, что нужно защитить мирное население Донбасса. Ранее Берлускони заявлял, что готов стать посредником для урегулирования конфликта России и Украины. Для этого он готов объединиться с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает телеканал 360. Президент РФ объявил начало спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, основной задачей перед вооруженными силами России стоит защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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