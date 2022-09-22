В Перми пожар в аварийном доме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми горит дом по ул. Уральская, 110, из которого губернатор Дмитрий Махонин обещал расселить жильцов до сентября этого года. Как сообщает корреспондент URA.RU, из окон дома идет дым.

«Из окон валит дым. На месте работают пожарные», — сообщает корреспондент URA.RU.

Дом по Уральской, 110 был признан аварийным. Ранее сообщалось, что расселить жильцов планируют до сентября этого года. Агентство направило в пресс-службу ГУ МЧС запрос. В ближайшее время в ведомстве прокомментируют произошедшее.

Пожар в доме по ул. Уральская, 110 Максим Анфалов