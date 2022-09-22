В Перми на месте пожара заметили странных мужчин

Пожар в доме по ул. Уральская, 119 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на месте пожара в аварийном доме на ул. Уральская, 110 были замечены мужчины, которые внутри помещения проводили работы. Свидетелем их действий стал фотограф URA.RU Сергей Русанов.

«Мы с коллегой ехали в такси, увидели, что из дома по ул. Уральская, 110 валит дым. Вышли из машины и пошли к дому, где увидели двух мужчин, вытаскивающих металлические швеллера из дома, у них же была специальная установка для резки газом металл. Я стал спрашивать, что они делают, но мужчины сели в машину и уехали», — рассказал фотограф агентства Сергей Русанов.

По словам фотографа, когда он заглянул в здание, то увидел, что там горит огонь. Тогда мужчина стал вызывать экстренные службы. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что для тушения привлечено 21 человек личного состава и 7 единиц техники, площадь пожара на данный момент устанавливается.