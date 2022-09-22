22 сентября 2022

В Перми на месте пожара заметили странных мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, последствия пожара, последствия взрыва, мчс россии, проливка
Пожар в доме по ул. Уральская, 119 Фото:

В Перми на месте пожара в аварийном доме на ул. Уральская, 110 были замечены мужчины, которые внутри помещения проводили работы. Свидетелем их действий стал фотограф URA.RU Сергей Русанов.

«Мы с коллегой ехали в такси, увидели, что из дома по ул. Уральская, 110 валит дым. Вышли из машины и пошли к дому, где увидели двух мужчин, вытаскивающих металлические швеллера из дома, у них же была специальная установка для резки газом металл. Я стал спрашивать, что они делают, но мужчины сели в машину и уехали», — рассказал фотограф агентства Сергей Русанов.

По словам фотографа, когда он заглянул в здание, то увидел, что там горит огонь. Тогда мужчина стал вызывать экстренные службы. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что для тушения привлечено 21 человек личного состава и 7 единиц техники, площадь пожара на данный момент устанавливается.

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В Перми на месте пожара в аварийном доме на ул. Уральская, 110 были замечены мужчины, которые внутри помещения проводили работы. Свидетелем их действий стал фотограф URA.RU Сергей Русанов. «Мы с коллегой ехали в такси, увидели, что из дома по ул. Уральская, 110 валит дым. Вышли из машины и пошли к дому, где увидели двух мужчин, вытаскивающих металлические швеллера из дома, у них же была специальная установка для резки газом металл. Я стал спрашивать, что они делают, но мужчины сели в машину и уехали», — рассказал фотограф агентства Сергей Русанов. По словам фотографа, когда он заглянул в здание, то увидел, что там горит огонь. Тогда мужчина стал вызывать экстренные службы. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что для тушения привлечено 21 человек личного состава и 7 единиц техники, площадь пожара на данный момент устанавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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