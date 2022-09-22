В Сургуте ФСБ нашла пособника террористов

В Сургуте следственным комитетом по материалам РУ ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя, который обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
«По версии следствия, обвиняемый, являясь приверженцем идеологии международной террористической организации, в 2014 году организовал перевод денежных средств на счет банковской карты, находящейся в пользовании участников организации, признанной в России террористической, с целью оказания содействия в приобретении оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики», — прокомментировали в пресс-службе окружного СК.
Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU сообщало о другом пособнике терроризма, который был обнаружен силами спецслужб. Он обвинялся в публичном оправдании и пропаганде терроризма.
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