22 сентября 2022

В Сургуте ФСБ нашла пособника террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
ФСБ нашла сургутянина, который спонсировал террористическую организацию Фото:

В Сургуте следственным комитетом по материалам РУ ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя, который обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь приверженцем идеологии международной террористической организации, в 2014 году организовал перевод денежных средств на счет банковской карты, находящейся в пользовании участников организации, признанной в России террористической, с целью оказания содействия в приобретении оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики», — прокомментировали в пресс-службе окружного СК.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало о другом пособнике терроризма, который был обнаружен силами спецслужб. Он обвинялся в публичном оправдании и пропаганде терроризма.

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В Сургуте следственным комитетом по материалам РУ ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя, который обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По версии следствия, обвиняемый, являясь приверженцем идеологии международной террористической организации, в 2014 году организовал перевод денежных средств на счет банковской карты, находящейся в пользовании участников организации, признанной в России террористической, с целью оказания содействия в приобретении оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики», — прокомментировали в пресс-службе окружного СК. Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало о другом пособнике терроризма, который был обнаружен силами спецслужб. Он обвинялся в публичном оправдании и пропаганде терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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