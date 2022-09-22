Как устроен бизнес нелегального пересечения курганской границы с Казахстаном

Курганскую границу с Казахстаном незаконно пересекают через леса и реки

23 сентября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Курганскую границу пересекают через леса, реки и на грузовых поездах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области жители приграничных с Казахстаном районов зарабатывают, помогая незаконно пересекать границу. Как устроен этот бизнес — разбирался корреспондент URA.RU. «Местные жители, которые живут в приграничных районах с Казахстаном зарабатывают на желающих пересечь границу не через официальные пункты пропуска. Тех, кто готов незаконно покинуть страны (Казахстан или Россию), ищут через специальные мессенджеры и посредников. За помощь в пересечении границы с одного человека берут до 1 000 долларов», — рассказал URA.RU инсайдер. Бизнес построен так, что организатор может находиться в любой точке мира. Бывали случаи, когда сотрудники силовых ведомств задерживали куратора в Литве. Кроме того, организаторы были и в курганских колониях. Все эти преступники были обнаружены и приговорены к разным тюремным срокам. Однако бизнес на незаконной миграции продолжает существовать. Группировки по созданию нелегального приграничного бизнеса есть по обеим сторонам границы. С одной — проводники собирают группу, желающую покинуть страну. С другой — встречают мигрантов. Всего известны три незаконных способа перевозки нелегалов через курганскую границу: по лесам, по реке и на грузовых поездках. «Проводники набирают группы, получают от них деньги, после чего показывают, как и где можно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Потом их встречают проводники в России, которые уже помогают им уехать от приграничной зоны подальше. Но перебежчикам не всегда удается благополучно перебраться через границу. Много случаев, когда проводники, почуяв опасность бросали своих клиентов и сбегали. А нелегалов после ловят, судят и выдворяют обратно на родину», — сказал инсайдер. Чаще всего незаконное пересечение идет со стороны Казахстана. В Россию пытаются пробраться мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В основном нелегалы стремятся попасть через Курган в северные регионы Урала, Тюмень, Екатеринбург и Москву. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям URA.RU ответили, что не раскрывают статистику по незаконному пересечению границы. Всем фактам незаконной миграции дается уголовная оценка в судах. За незаконное пересечение границы Российской Федерации иностранным гражданам грозит уголовная ответственность. Согласно ст. 322 УК РФ, нарушителям границы могут назначить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области жители приграничных с Казахстаном районов зарабатывают, помогая незаконно пересекать границу. Как устроен этот бизнес — разбирался корреспондент URA.RU. «Местные жители, которые живут в приграничных районах с Казахстаном зарабатывают на желающих пересечь границу не через официальные пункты пропуска. Тех, кто готов незаконно покинуть страны (Казахстан или Россию), ищут через специальные мессенджеры и посредников. За помощь в пересечении границы с одного человека берут до 1 000 долларов», — рассказал URA.RU инсайдер. Бизнес построен так, что организатор может находиться в любой точке мира. Бывали случаи, когда сотрудники силовых ведомств задерживали куратора в Литве. Кроме того, организаторы были и в курганских колониях. Все эти преступники были обнаружены и приговорены к разным тюремным срокам. Однако бизнес на незаконной миграции продолжает существовать. Группировки по созданию нелегального приграничного бизнеса есть по обеим сторонам границы. С одной — проводники собирают группу, желающую покинуть страну. С другой — встречают мигрантов. Всего известны три незаконных способа перевозки нелегалов через курганскую границу: по лесам, по реке и на грузовых поездках. «Проводники набирают группы, получают от них деньги, после чего показывают, как и где можно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Потом их встречают проводники в России, которые уже помогают им уехать от приграничной зоны подальше. Но перебежчикам не всегда удается благополучно перебраться через границу. Много случаев, когда проводники, почуяв опасность бросали своих клиентов и сбегали. А нелегалов после ловят, судят и выдворяют обратно на родину», — сказал инсайдер. Чаще всего незаконное пересечение идет со стороны Казахстана. В Россию пытаются пробраться мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В основном нелегалы стремятся попасть через Курган в северные регионы Урала, Тюмень, Екатеринбург и Москву. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям URA.RU ответили, что не раскрывают статистику по незаконному пересечению границы. Всем фактам незаконной миграции дается уголовная оценка в судах. За незаконное пересечение границы Российской Федерации иностранным гражданам грозит уголовная ответственность. Согласно ст. 322 УК РФ, нарушителям границы могут назначить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.