Как устроен бизнес нелегального пересечения курганской границы с Казахстаном

В Курганской области жители приграничных с Казахстаном районов зарабатывают, помогая незаконно пересекать границу. Как устроен этот бизнес — разбирался корреспондент URA.RU.
«Местные жители, которые живут в приграничных районах с Казахстаном зарабатывают на желающих пересечь границу не через официальные пункты пропуска. Тех, кто готов незаконно покинуть страны (Казахстан или Россию), ищут через специальные мессенджеры и посредников. За помощь в пересечении границы с одного человека берут до 1 000 долларов», — рассказал URA.RU инсайдер.
Бизнес построен так, что организатор может находиться в любой точке мира. Бывали случаи, когда сотрудники силовых ведомств задерживали куратора в Литве. Кроме того, организаторы были и в курганских колониях. Все эти преступники были обнаружены и приговорены к разным тюремным срокам. Однако бизнес на незаконной миграции продолжает существовать.
Группировки по созданию нелегального приграничного бизнеса есть по обеим сторонам границы. С одной — проводники собирают группу, желающую покинуть страну. С другой — встречают мигрантов. Всего известны три незаконных способа перевозки нелегалов через курганскую границу: по лесам, по реке и на грузовых поездках. «Проводники набирают группы, получают от них деньги, после чего показывают, как и где можно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Потом их встречают проводники в России, которые уже помогают им уехать от приграничной зоны подальше. Но перебежчикам не всегда удается благополучно перебраться через границу. Много случаев, когда проводники, почуяв опасность бросали своих клиентов и сбегали. А нелегалов после ловят, судят и выдворяют обратно на родину», — сказал инсайдер.
Чаще всего незаконное пересечение идет со стороны Казахстана. В Россию пытаются пробраться мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В основном нелегалы стремятся попасть через Курган в северные регионы Урала, Тюмень, Екатеринбург и Москву.
В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям URA.RU ответили, что не раскрывают статистику по незаконному пересечению границы. Всем фактам незаконной миграции дается уголовная оценка в судах.
За незаконное пересечение границы Российской Федерации иностранным гражданам грозит уголовная ответственность. Согласно ст. 322 УК РФ, нарушителям границы могут назначить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Курганской области жители приграничных с Казахстаном районов зарабатывают, помогая незаконно пересекать границу. Как устроен этот бизнес — разбирался корреспондент URA.RU. «Местные жители, которые живут в приграничных районах с Казахстаном зарабатывают на желающих пересечь границу не через официальные пункты пропуска. Тех, кто готов незаконно покинуть страны (Казахстан или Россию), ищут через специальные мессенджеры и посредников. За помощь в пересечении границы с одного человека берут до 1 000 долларов», — рассказал URA.RU инсайдер. Бизнес построен так, что организатор может находиться в любой точке мира. Бывали случаи, когда сотрудники силовых ведомств задерживали куратора в Литве. Кроме того, организаторы были и в курганских колониях. Все эти преступники были обнаружены и приговорены к разным тюремным срокам. Однако бизнес на незаконной миграции продолжает существовать. Группировки по созданию нелегального приграничного бизнеса есть по обеим сторонам границы. С одной — проводники собирают группу, желающую покинуть страну. С другой — встречают мигрантов. Всего известны три незаконных способа перевозки нелегалов через курганскую границу: по лесам, по реке и на грузовых поездках. «Проводники набирают группы, получают от них деньги, после чего показывают, как и где можно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Потом их встречают проводники в России, которые уже помогают им уехать от приграничной зоны подальше. Но перебежчикам не всегда удается благополучно перебраться через границу. Много случаев, когда проводники, почуяв опасность бросали своих клиентов и сбегали. А нелегалов после ловят, судят и выдворяют обратно на родину», — сказал инсайдер. Чаще всего незаконное пересечение идет со стороны Казахстана. В Россию пытаются пробраться мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В основном нелегалы стремятся попасть через Курган в северные регионы Урала, Тюмень, Екатеринбург и Москву. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям URA.RU ответили, что не раскрывают статистику по незаконному пересечению границы. Всем фактам незаконной миграции дается уголовная оценка в судах. За незаконное пересечение границы Российской Федерации иностранным гражданам грозит уголовная ответственность. Согласно ст. 322 УК РФ, нарушителям границы могут назначить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.