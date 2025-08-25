Шансов уже нет: непогода снова помешала спасению альпинистки Наговицыной в Киргизии

Операция по спасению альпинистки Наговицыной официально прекращена
Спасение Наговицыной официально прекратили из-за неблагоприятных погодных условий
Спасение Наговицыной официально прекратили из-за неблагоприятных погодных условий
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Спасатели не смогли отправить беспилотник к предполагаемому месту пребывания российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов. По его словам, запуск дрона был последней надеждой для спасения спортсменки, но операцию отложили из-за сложной метеообстановки в районе поисковой операции.

По информации онлайн-платформы о горах и горных видах спорта Mountain.ru итальянские спасатели, ранее обещавшие эвакуировать россиянку с пика Победы, внезапно покинули страну. Последние новости о спасении Наговицыной — в материале URA.RU.

На пике Победы свернули спасательные работы и лагерь 

Спасательные службы завершили поисково-спасательные работы в месте, где ранее пропала альпинистка Наталья Наговицына, и демонтировали лагерь на пике Победы. Об этом сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«По факту, спасать там уже некого — речь может идти только о поиске и эвакуации тела. Сезон восхождений на пик Победы завершен, базовый лагерь свернут», — отметил Яковенко.

Яковенко подчеркнул, что пик Победы считается одним из самых сложных и опасных для спасательных работ. Там с 1960-х годов остаются тела погибших альпинистов, которые невозможно спустить из-за погодных условий и труднодоступности местности.

Последний шанс для эвакуации альпинистки

Информацию об подготовке эвакуации Наговицыной ранее подтвердила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. Спасательная операция планировалась 25 августа из-за ожидаемых благоприятных погодных условий — этот день должен был стать последним ясным в текущем сезоне.

Пиунова отмечала, что в первую очередь к месту нахождения альпинистки направят дрон для оценки ее состояния. В случае обнаружения признаков жизни будет предпринята попытка эвакуации при помощи еврокоптера, пилотируемого специалистом из Италии. Проведение спасательной операции, в том числе координацию всех технических средств и взаимодействие с местными спасательными службами, брала на себя частная компания.

Во время подготовки к спасательной операции специалисты частной компании из Италии оценивали возможность подъема к альпинистке с использованием специального оборудования и беспилотников. Спасатели предпринимали попытки эвакуации в условиях ухудшающейся погоды, но циклон, накрывший регион, нарушил планы спасательной операции.

Запуск дрона отложили из-за погоды

Информация, что запуск БПЛА для поиска российской альпинистки на пике Победы в Киргизии может быть отложен из-за неблагоприятных погодных условий, появилась утром 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

На гребне пика Победы сохраняются сложные метеоусловия. Фиксируются мощные порывы ветра, которые создают угрозу как для работы беспилотника, так и для безопасности спасательных групп, находящихся в зоне поиска.

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной была окончательно свернута днем 25 августа после того, как из-за непогоды был отменен подъем на еврокоптере с пилотом из Италии. Он должен был стать последней попыткой эвакуации россиянки с пика Победы в Киргизии.

За последние 70 лет с пика Победы не спасли ни одного человека 

За последние 70 лет с пика Победы не спасли ни одного человека. Об этом сообщил руководитель базового лагеря экспедиции Дмитрий Греков. Он подчеркнул, что эвакуация альпинистов с пика Победы крайне затруднена из-за сложных погодных условий и технических ограничений.

«С 1955 года оттуда еще не сняли ни одного человека», — приводит слова Грекова «Царьград».

По информации организаторов экспедиции, пик Победы считается одной из самых опасных вершин планеты. Спасательные работы здесь практически нереализуемы: сложный рельеф, постоянные лавины и отсутствие площадок для вертолетов делают эвакуацию невозможной. В истории восхождений на эту гору неоднократно фиксировались несчастные случаи, однако тела погибших альпинистов обычно остаются на месте трагедии.

Как российская альпинистка оказалась в ловушке

Наговицына сломала ногу при спуске с одной из самых опасных вершин в мире — пика Победы в Киргизии. Она застряла на высоте более семи тысяч метров. Итальянец и немец, которые были частью ее группы, попытались ей помочь, но не смогли. Итальянец погиб, а немец спустился вниз и стал единственным выжившим из группы. Однако факт смерти Наговицыной смогут подтвердить только спасатели, которые найдут ее тело. Россиянка находится на вершине уже почти две недели, при -26 градусов мороза, отсутствии еды и воды и бешеных ветрах.

