В многоэтажке в Петербурге взорвался газ, есть пострадавшие

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщают очевидцы трагедии
«Погибшему было 35 лет, его выбросило из квартиры взрывной волной», — приводит слова пострадавших издание 78.ru. Сейчас на месте работают спасатели.
Прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства пожара. В ведомстве также подчеркнули, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших мерах реагирования.
Примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.
