26 августа 2025

СК назвал причину пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге

Причиной пожара в доме в Петербурге стала неисправность газового оборудования
По факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
По факту взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Причиной пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге могла стать неисправность газового оборудования. Об этом сообщили пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

«По предварительным данным, причиной этого могла послужить неисправность газового оборудования», — говорится в  telegram-канале ведомства. В СК заявили, что в результате взрыва погиб один человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия работают следователи и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, информация о возможных пострадавших уточняется.

Вечером 26 августа в жилом доме на улице Стойкости, 29 в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, после которого начался пожар. По сообщениям очевидцев, перед взрывом они услышали как минимум два хлопка. В результате инцидента пострадали двое, один из которых погиб — это 35-летний мужчина, выброшенный взрывной волной. В 19:28 по мк МЧС получили сообщение о пожаре на четвертом этаже, где горела трехкомнатная квартира на площади 50 квадратных метров. Для тушения были привлечены 28 человек и 7 единиц техники. Один из очевидцев рассказал, что увидел раненного мужчину около подъезда и слышал грохот, который напугал жителей соседних домов. На месте происшествия работают правоохранительные органы и спасательные службы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

