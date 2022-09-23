Кремль отказался прислушиваться к заявлению Китая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кремль отказался прислушиваться к заявлению Китая после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.
«Мы исходим из того духа, которыЙ господствовал во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это является для нас ориентиром. Мы дорожим отношениями с КНР и намерены и дальше их продвигать», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!