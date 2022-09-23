Кремль отказался прислушиваться к заявлению Китая после объявления частичной мобилизации

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Кремль отказался прислушиваться к заявлению Китая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремль отказался прислушиваться к заявлению Китая после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

«Мы исходим из того духа, которыЙ господствовал во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это является для нас ориентиром. Мы дорожим отношениями с КНР и намерены и дальше их продвигать», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU.

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Кремль отказался прислушиваться к заявлению Китая после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. «Мы исходим из того духа, которыЙ господствовал во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это является для нас ориентиром. Мы дорожим отношениями с КНР и намерены и дальше их продвигать», — цитирует Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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