Троллейбусный маршрут №21с ЧТЗ -ТЭЦ 3 завершает свою работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отменили троллейбусный маршрут №21с. Как сообщили 23 сентября в управлении транспорта мэрии, данный маршрут завершает свою работу в этом сезоне.

«25 сентября сезонный троллейбусный маршрут № 21с ЧТЗ — ТЭЦ 3 завершает свою работу в этом сезоне», — говорится в сообщении.

Троллейбусы данного сезонного маршрута будут направлены для усиления маршрутов № 12, № 14, № 17. А сезонные маршруты автобусов продолжают свою работу в обычном режиме до 15 октября включительно.