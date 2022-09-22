22 сентября 2022

В Челябинске отменили троллейбусный маршрут

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Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, троллейбус
Троллейбусный маршрут №21с ЧТЗ -ТЭЦ 3 завершает свою работу Фото:

В Челябинске отменили троллейбусный маршрут №21с. Как сообщили 23 сентября в управлении транспорта мэрии, данный маршрут завершает свою работу в этом сезоне.

«25 сентября сезонный троллейбусный маршрут № 21с ЧТЗ — ТЭЦ 3 завершает свою работу в этом сезоне», — говорится в сообщении.

Троллейбусы данного сезонного маршрута будут направлены для усиления маршрутов № 12, № 14, № 17. А сезонные маршруты автобусов продолжают свою работу в обычном режиме до 15 октября включительно.

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В Челябинске отменили троллейбусный маршрут №21с. Как сообщили 23 сентября в управлении транспорта мэрии, данный маршрут завершает свою работу в этом сезоне. «25 сентября сезонный троллейбусный маршрут № 21с ЧТЗ — ТЭЦ 3 завершает свою работу в этом сезоне», — говорится в сообщении. Троллейбусы данного сезонного маршрута будут направлены для усиления маршрутов № 12, № 14, № 17. А сезонные маршруты автобусов продолжают свою работу в обычном режиме до 15 октября включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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