Кремль раскрыл реакцию России на обстрелы ВСУ после референдумов

В отношении освобожденных территорий будет действовать конституция сразу после их вхождения
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Россия будет отвечать на обстрелы ВСУ после референдумов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция РФ. Если произойдет акт вступления этих территорий в состав РФ, сразу начнут работать положения нашей Конституции», — сказал Песков в ходе конференц-кола. Его слова цитирует корреспондент URA.RU.
Референдумы на освобожденных территориях Украины проходят с 21 по 27 сентября. Ранее Песков рассказал, что будет после референдумов на освобожденных территориях.
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