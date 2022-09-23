Кремль раскрыл реакцию России на обстрелы ВСУ после референдумов

Кремль: Россия будет отвечать на провокации Украины после референдумов
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В отношении освобожденных территорий будет действовать конституция сразу после их вхождения Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Россия будет отвечать на обстрелы ВСУ после референдумов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция РФ. Если произойдет акт вступления этих территорий в состав РФ, сразу начнут работать положения нашей Конституции», — сказал Песков в ходе конференц-кола. Его слова цитирует корреспондент URA.RU.

Референдумы на освобожденных территориях Украины проходят с 21 по 27 сентября. Ранее Песков рассказал, что будет после референдумов на освобожденных территориях.

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Россия будет отвечать на обстрелы ВСУ после референдумов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция РФ. Если произойдет акт вступления этих территорий в состав РФ, сразу начнут работать положения нашей Конституции», — сказал Песков в ходе конференц-кола. Его слова цитирует корреспондент URA.RU. Референдумы на освобожденных территориях Украины проходят с 21 по 27 сентября. Ранее Песков рассказал, что будет после референдумов на освобожденных территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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