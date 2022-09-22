Как работают свердловские военкоматы во время мобилизации

Военкоматы Свердловской области открыты с утра до вечера во время мобилизации

23 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Большинство военкоматов работает по будням с 08:00 или 09:00 утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти все военкоматы в Екатеринбурге и крупных городах области, принимающие мобилизованных запасников, открыты для местных жителей с 8:00 до вечерних часов. Об этом свидетельствует официальная информация военкоматов. В Екатеринбурге работает семь военкоматов, одна военная комендатура и пункт отбора на службу по контракту. Последние два учреждения открыты по стандартному графику — только в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Городские военкоматы работают в следующем режиме: Учреждения по адресу Ленина, 6Б, Луначарского, 177А, Машиностроителей, 33 открываются с 08:00 и работают до 17:00, на час закрываясь на обед в 13:30. Выходные — суббота и воскресенье. График работы военкоматов на Циолковского, 72, Вишневая, 49А, Плотникова, 15Б аналогичный. Отличие в том, что четверг там — нерабочий день. Военкомат на Технологической, 10 работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Однако перерыв там составляет два часа: с 13:00 до 15:00. В Верхней Пышме и Каменске-Уральском военкоматы открыты по будням с 08:00 до 17:00. Обед — с 12:30 до 13:30. В Березовском и Нижнем Тагиле график аналогичный. Но в четверг посетители не принимаются. Читатели URA.RU заинтересовались графиком работы военкоматов после объявления частичной мобилизации в РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 сентября, уточнив, что для спецоперации будут привлечены в первую очередь те россияне, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Спецоперация России на Украине началась после восьми лет нападений ВСУ на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения русскоязычного населения республик.

Почти все военкоматы в Екатеринбурге и крупных городах области, принимающие мобилизованных запасников, открыты для местных жителей с 8:00 до вечерних часов. Об этом свидетельствует официальная информация военкоматов. В Екатеринбурге работает семь военкоматов, одна военная комендатура и пункт отбора на службу по контракту. Последние два учреждения открыты по стандартному графику — только в будние дни с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Городские военкоматы работают в следующем режиме: Читатели URA.RU заинтересовались графиком работы военкоматов после объявления частичной мобилизации в РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 сентября, уточнив, что для спецоперации будут привлечены в первую очередь те россияне, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Спецоперация России на Украине началась после восьми лет нападений ВСУ на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения русскоязычного населения республик.