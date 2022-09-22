Казаки ЯНАО готовы к частичной мобилизации

Казаки Салехарда ждут повесток для частичной мобилизации

Ямальские казаки готовы к частичной мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Салехардские казаки готовы к объявленной в стране мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал атаман Салехардского городского казачьего общества Обско-полярного отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Николай Старенко.

«Казаки приступят к реализации мобилизационных мероприятий в случае получения повесток», — сообщил Старенко. По словам собеседника, двое добровольцев от казачьего общества уже находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало о количестве жителей подлежащих мобилизации в ЯНАО. Регион выплатит 300 тысяч рублей единовременно каждому мобилизованному жителю.