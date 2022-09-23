Назван средний размер пенсии в России в 2023 году

Пенсия увеличится на 1760 рублей
Средняя страховая пенсия в России на конец 2023 может составить 19 823 рублей. Об этом говорится в соответствующих документах по бюджету Соцфонда, на которые ссылается РИА «Новости».
Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рублей, прогнозировала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 июня 2022 года пенсии были проиндексированы на 10%. Средний размер составил 19 360 рублей, а прибавка — 1760 рублей.
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