Назван средний размер пенсии в России в 2023 году

РИА «Новости»: средняя страховая пенсия в России на конец 2023 составит 19 823 рублей
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Себянина Александра. Далматово. Курган , бабушка, пенсия, прожиточный минимум, нищета, бедность
Пенсия увеличится на 1760 рублей Фото:

Средняя страховая пенсия в России на конец 2023 может составить 19 823 рублей. Об этом говорится в соответствующих документах по бюджету Соцфонда, на которые ссылается РИА «Новости».

Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рублей, прогнозировала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 июня 2022 года пенсии были проиндексированы на 10%. Средний размер составил 19 360 рублей, а прибавка — 1760 рублей.

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Средняя страховая пенсия в России на конец 2023 может составить 19 823 рублей. Об этом говорится в соответствующих документах по бюджету Соцфонда, на которые ссылается РИА «Новости». Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рублей, прогнозировала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 июня 2022 года пенсии были проиндексированы на 10%. Средний размер составил 19 360 рублей, а прибавка — 1760 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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