Эрдоган: Медведчук отправился из Турции в Россию

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, который ранее был обменен Киевом на украинских военнопленных, отправился из Турции в РФ. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«У нас есть все 200 имен, все они наши гости. Одно из них было именем, на котором настаивал Путин. Мы отправили его в Россию, мы заботимся о гостях», — приводит слова Эрдогана турецкий телеканал A Haber.
Обмен пленными с Украиной произошел в ночь на 22 сентября, участником которого стал Медведчук. В результате обмена украинской стороне передали 215 человек, из украинского плена освободили 56 человек. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, где находится Медведчук.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews