Эрдоган: Медведчук отправился из Турции в Россию

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Новый глава СБ Украины Василий Грицак на обмене пленными., грицак василий, медведчук виктор
Медведчук поехал в Россию, сообщил Эрдоган Фото:

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, который ранее был обменен Киевом на украинских военнопленных, отправился из Турции в РФ. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас есть все 200 имен, все они наши гости. Одно из них было именем, на котором настаивал Путин. Мы отправили его в Россию, мы заботимся о гостях», — приводит слова Эрдогана турецкий телеканал A Haber.

Обмен пленными с Украиной произошел в ночь на 22 сентября, участником которого стал Медведчук. В результате обмена украинской стороне передали 215 человек, из украинского плена освободили 56 человек. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, где находится Медведчук.

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Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, который ранее был обменен Киевом на украинских военнопленных, отправился из Турции в РФ. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «У нас есть все 200 имен, все они наши гости. Одно из них было именем, на котором настаивал Путин. Мы отправили его в Россию, мы заботимся о гостях», — приводит слова Эрдогана турецкий телеканал A Haber. Обмен пленными с Украиной произошел в ночь на 22 сентября, участником которого стал Медведчук. В результате обмена украинской стороне передали 215 человек, из украинского плена освободили 56 человек. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, где находится Медведчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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