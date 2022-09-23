Правительство РФ опубликовало список заболеваний, с которыми не привлекают к мобилизации

Частичной мобилизации также не подлежат граждане с тяжелыми последствиями после травм
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В рамках частичной мобилизации не будут призваны лица с шизофренией, патологиями крови, алкогольной зависимостью и нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Перечень болезней, с которыми граждан не будут привлекать к мобилизации приводит URA.RU.
В рамках частичной мобилизации точно не будут призваны лица с категориями годности «Г» (временно негоден к военной службе, им предоставлена отсрочка в соответствии с разъяснениями Минобороны) и «Д» (негоден к военной службе). Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко подчеркнул, что ограниченно годные с категорией «В» подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!