Правительство РФ опубликовало список заболеваний, с которыми не привлекают к мобилизации

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Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, призыв, донецкая народная республика, ополченцы, днр, донецк, военкомат, призывной пункт, добровольцы, военные сборы, военный комиссариат, мобилизация, мобилизационный пункт, запас
Частичной мобилизации также не подлежат граждане с тяжелыми последствиями после травм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рамках частичной мобилизации не будут призваны лица с шизофренией, патологиями крови, алкогольной зависимостью и нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Перечень болезней, с которыми граждан не будут привлекать к мобилизации приводит URA.RU.

В рамках частичной мобилизации точно не будут призваны лица с категориями годности «Г» (временно негоден к военной службе, им предоставлена отсрочка в соответствии с разъяснениями Минобороны) и «Д» (негоден к военной службе). Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко подчеркнул, что ограниченно годные с категорией «В» подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.

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В рамках частичной мобилизации не будут призваны лица с шизофренией, патологиями крови, алкогольной зависимостью и нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Перечень болезней, с которыми граждан не будут привлекать к мобилизации приводит URA.RU. В рамках частичной мобилизации точно не будут призваны лица с категориями годности «Г» (временно негоден к военной службе, им предоставлена отсрочка в соответствии с разъяснениями Минобороны) и «Д» (негоден к военной службе). Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко подчеркнул, что ограниченно годные с категорией «В» подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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