В Совфеде предложили дать кредитные каникулы участникам спецоперации

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Совфеда РФ.
«Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода», — заявил зампредседателя Совфеда РФ Николай Журавлев. Законопроект внесен в Госдуму. Его разработали для защиты прав и законных интересов заемщиков, которых призвали на военную службу по контракту или в связи с мобилизацией.
Кредитор рассмотрит требование заемщика в течение пяти дней. Если кредитор не ответит в течение десяти дней, то льготный период установят с даты направления требования. Также сенаторы предложили прекратить обязательства по кредитам военных в случае их смерти во время военной службы или в результате увечья.
Ранее Центробанк посоветовал предоставить мобилизованным россиянам кредитные каникулы, сообщает RT. В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября в связи со спецоперацией РФ на Украине. Спецоперация проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Совфеда РФ. «Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода», — заявил зампредседателя Совфеда РФ Николай Журавлев. Законопроект внесен в Госдуму. Его разработали для защиты прав и законных интересов заемщиков, которых призвали на военную службу по контракту или в связи с мобилизацией. Кредитор рассмотрит требование заемщика в течение пяти дней. Если кредитор не ответит в течение десяти дней, то льготный период установят с даты направления требования. Также сенаторы предложили прекратить обязательства по кредитам военных в случае их смерти во время военной службы или в результате увечья. Ранее Центробанк посоветовал предоставить мобилизованным россиянам кредитные каникулы, сообщает RT. В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября в связи со спецоперацией РФ на Украине. Спецоперация проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.