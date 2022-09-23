Путин повысил зарплату госслужащим

Зарплата госслужащих будет проиндексирована на 4% с 1 октября. Об этом сообщается в соответствующих указах на официальном интернет-портале правовой информации России.
«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:… б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ», — говорится в одном из указов. Указы опубликованы на официальном сайте правовой информации РФ.
Так, согласно документам, будут проиндексированы зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. А также председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова, и других госслужащих.
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Зарплата госслужащих будет проиндексирована на 4% с 1 октября. Об этом сообщается в соответствующих указах на официальном интернет-портале правовой информации России. «Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:… б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ», — говорится в одном из указов. Указы опубликованы на официальном сайте правовой информации РФ. Так, согласно документам, будут проиндексированы зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. А также председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова, и других госслужащих.