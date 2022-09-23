Власти Запорожья: Зеленский поручил сорвать проведение референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сорвать референдумы на территориях, освобожденных армией РФ. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови. Я уверен, что ничего у них не получится», — сказал Рогов в эфире «Радио России».
Армия РФ в ходе спецоперации на Украине освободила ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. На этих территориях с 23 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин назвал референдум спасительным решением, сообщает «Федеральное агентство новостей». За процедурой будет наблюдать делегация из четырех членов ЦИК РФ, передает RT.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью таких вынужденных мер стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Президент Украины Владимир Зеленский поручил сорвать референдумы на территориях, освобожденных армией РФ. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови. Я уверен, что ничего у них не получится», — сказал Рогов в эфире «Радио России». Армия РФ в ходе спецоперации на Украине освободила ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. На этих территориях с 23 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин назвал референдум спасительным решением, сообщает «Федеральное агентство новостей». За процедурой будет наблюдать делегация из четырех членов ЦИК РФ, передает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью таких вынужденных мер стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.