В ЕС рассматривают ужесточение антироссийских санкций в новом пакете

Bloomberg: В ЕС рассматривают ужесточение антироссийских санкций в новом пакете

23 сентября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Страны ЕС предлагают добавить в новый пакет санкций ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ирландия, Польша, а также страны Балтии настаивают на расширении антироссийских санкций из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «Польша, Ирландия и три прибалтийские страны хотят, чтобы ЕС расширил свои санкции в отношении российской энергетики, включив в них запрет на сжиженный нефтяной газ. А также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание также добавило, что предложения стран Евросоюза включают в себя исключение большего числа российских банков из международной платежной системы SWIFT. Первым с этим ограничением столкнется «Газпромбанк». «Страны также хотят запретить страховые услуги и перевод банкнот в долларах США в Россию, а также ужесточить ограничения на операции с криптоактивами», — сообщает Bloomberg. Ранее еврокомиссар заявил о бессмысленности потолка цен на российский газ. По его словам, в экономике установление потолка цены не всегда срабатывало. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ограничения, введенные Западом против РФ, влияют на Россию, но незначительно. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.

Ирландия, Польша, а также страны Балтии настаивают на расширении антироссийских санкций из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «Польша, Ирландия и три прибалтийские страны хотят, чтобы ЕС расширил свои санкции в отношении российской энергетики, включив в них запрет на сжиженный нефтяной газ. А также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание также добавило, что предложения стран Евросоюза включают в себя исключение большего числа российских банков из международной платежной системы SWIFT. Первым с этим ограничением столкнется «Газпромбанк». «Страны также хотят запретить страховые услуги и перевод банкнот в долларах США в Россию, а также ужесточить ограничения на операции с криптоактивами», — сообщает Bloomberg. Ранее еврокомиссар заявил о бессмысленности потолка цен на российский газ. По его словам, в экономике установление потолка цены не всегда срабатывало. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ограничения, введенные Западом против РФ, влияют на Россию, но незначительно. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.