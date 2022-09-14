Еврокомиссар заявил о бессмысленности потолка цен на российский газ

14 сентября 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

При установлении потолка цен рынок газа может дестабилизироваться Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ограничение цен на российский газ, которое хочет ввести Евросоюз, бессмысленно. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. «Это сложный вопрос, в экономике установление потолка цены не всегда срабатывало. Изучаются и другие решения. Ограничение цен на российский газ не имеет особого смысла», — информацию приводит издание газете La Repubblica. Он также отметил, что при установлении потолка цен рынок газа может дестабилизироваться. Таким образом, Европа еще ищет варианты воздействия на Россию. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против РФ после начала вынужденной спецоперации на Украине и спасению жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения в пятом пакете предполагали, в частности, частичное или полное эмбарго на российские энергоресурсы. Позже обсуждалось предложение ограничить максимальную цену на российский газ, но оно так и не было принято, пишет MK.RU . Против введения ограничений выступили многие европейские страны, дополняет Пятый канал. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ, а стоимость многих продуктов повысилась.

Ограничение цен на российский газ, которое хочет ввести Евросоюз, бессмысленно. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. «Это сложный вопрос, в экономике установление потолка цены не всегда срабатывало. Изучаются и другие решения. Ограничение цен на российский газ не имеет особого смысла», — информацию приводит издание газете La Repubblica. Он также отметил, что при установлении потолка цен рынок газа может дестабилизироваться. Таким образом, Европа еще ищет варианты воздействия на Россию. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против РФ после начала вынужденной спецоперации на Украине и спасению жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения в пятом пакете предполагали, в частности, частичное или полное эмбарго на российские энергоресурсы. Позже обсуждалось предложение ограничить максимальную цену на российский газ, но оно так и не было принято, пишет MK.RU. Против введения ограничений выступили многие европейские страны, дополняет Пятый канал. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ, а стоимость многих продуктов повысилась.