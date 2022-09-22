Туроператоры раскрыли свердловчанам, как улететь в Турцию и Израиль в несколько раз дешевле

В Свердловской области путевки в Турцию и Израиль стоят дешевле, чем авиабилеты

23 сентября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Путевки в Турцию и Израиль стоят гораздо дешевле, чем авиабилеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди свердловчан наибольшей популярностью из зарубежных туров пользуются Турция и Израиль. Редакция URA.RU сравнила, сколько стоят путевки и авиабилеты по самым популярным направлениям отдыха. Согласно сайту туроператора Coral Travel, тур в Анталью (Турция) на 9 ночей, рассчитанный на одного человека, включающий авиаперелет, обойдется свердловчанам в сумму около 80 тысяч рублей. Для сравнения, по данным сервиса Aviasales, авиабилет на 26 сентября из Екатеринбурга в Анталью (Турция) стоит 235 тысяч рублей в одну сторону. Туроператор PegasTouristik предлагает забронировать путевку на курорты Израиля. Например, тур на 6 ночей на средиземноморском курорте в центральной части страны обойдется свердловскому путешественнику в 80 000 рублей. В то же время за авиабилет на 26 сентября в одну сторону и без багажа придется выложить 555 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители УрФО стали массово выкупать билеты на заграничные рейсы. Стоимость за перелет в одну сторону на некоторых направлениях выросла до сотен тысяч рублей. Например, 23 сентября в столицу Армении (Ереван) из Екатеринбурга можно улететь за 401 тысячу рублей в одну сторону.

Среди свердловчан наибольшей популярностью из зарубежных туров пользуются Турция и Израиль. Редакция URA.RU сравнила, сколько стоят путевки и авиабилеты по самым популярным направлениям отдыха. Согласно сайту туроператора Coral Travel, тур в Анталью (Турция) на 9 ночей, рассчитанный на одного человека, включающий авиаперелет, обойдется свердловчанам в сумму около 80 тысяч рублей. Для сравнения, по данным сервиса Aviasales, авиабилет на 26 сентября из Екатеринбурга в Анталью (Турция) стоит 235 тысяч рублей в одну сторону. Туроператор PegasTouristik предлагает забронировать путевку на курорты Израиля. Например, тур на 6 ночей на средиземноморском курорте в центральной части страны обойдется свердловскому путешественнику в 80 000 рублей. В то же время за авиабилет на 26 сентября в одну сторону и без багажа придется выложить 555 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители УрФО стали массово выкупать билеты на заграничные рейсы. Стоимость за перелет в одну сторону на некоторых направлениях выросла до сотен тысяч рублей. Например, 23 сентября в столицу Армении (Ереван) из Екатеринбурга можно улететь за 401 тысячу рублей в одну сторону.