23 сентября 2022

Reuters: отказ Европы от российской нефти не заведет Москву в тупик

Reuters: при отказе Европы от нефти из РФ, Москва наладит поставки в Азию
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Россия будет продавать нефть в Азию, если Европа откажется от поставок Фото:
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Россия не будет поставлять нефть в Евросоюз, если он введет ограничение цен, потому Москва сконцентрирует экспорт энергоносителей в страны Азии. Об этом заявляют участники энергетического рынка.

«Вряд ли Россия будет работать с ценовым потолком, это не имеет смысла для Москвы ни политически, ни экономически. Ей гораздо проще заключать частные сделки, чем публично соглашаться на какое-то ценовое ограничение, продиктованное Западом», — заявил агентству Reuters трейдер на торгах российской нефтью. Ожидается, что после отказа ЕС от нефти из РФ, увеличатся поставки в Индию, Китай и Турцию, которые, скорее всего, не присоединятся к эмбарго.

По словам собеседника агентства из азиатской нефтетрейдинговой компании, российские поставщики уже предлагают более выгодные условия: скидки на нефть, страховое покрытие, выгодные условия оплаты и другие льготы. Участники рынка заявили, что помимо КНР, Индии и Турции, Россия пытается наладить поставки нефти в более мелкие страны, такие как Шри-Ланка и Куба.

Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Европа и США ввели против России жесткие экономические санкции. Так, в пятом пакете предполагался частичный или полный запрет на энергоресурсы из РФ, а теперь министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российские нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять энергоресурсы в государства, которые ограничат на них цены.

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Россия не будет поставлять нефть в Евросоюз, если он введет ограничение цен, потому Москва сконцентрирует экспорт энергоносителей в страны Азии. Об этом заявляют участники энергетического рынка. «Вряд ли Россия будет работать с ценовым потолком, это не имеет смысла для Москвы ни политически, ни экономически. Ей гораздо проще заключать частные сделки, чем публично соглашаться на какое-то ценовое ограничение, продиктованное Западом», — заявил агентству Reuters трейдер на торгах российской нефтью. Ожидается, что после отказа ЕС от нефти из РФ, увеличатся поставки в Индию, Китай и Турцию, которые, скорее всего, не присоединятся к эмбарго. По словам собеседника агентства из азиатской нефтетрейдинговой компании, российские поставщики уже предлагают более выгодные условия: скидки на нефть, страховое покрытие, выгодные условия оплаты и другие льготы. Участники рынка заявили, что помимо КНР, Индии и Турции, Россия пытается наладить поставки нефти в более мелкие страны, такие как Шри-Ланка и Куба. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Европа и США ввели против России жесткие экономические санкции. Так, в пятом пакете предполагался частичный или полный запрет на энергоресурсы из РФ, а теперь министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российские нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять энергоресурсы в государства, которые ограничат на них цены.
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