Сенатор Пушков: Запад готовится к изгнанию России из СБ ООН

24 сентября 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

В новой реформе СБ ООН планируется изгнание России, считает Алексей Пушков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Страны Запада готовят исключении России из Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «Запад готовит исключение России из СБ ООН. Подаваться это будет под соусом назревшей реформы Совбеза, но суть будет именно в этом», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Таким образом сенатор прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград не поддержит исключение РФ из Совбеза. Пушков подчеркнул, что сербский лидер заявляет об этом как о «точном сценарии». Ранее Вучич заявил, что Сербия не поддержит инициативу Запада по изгнанию России из СБ ООН, передает телеканал 360. Страны группы БРИКС призвали реформировать ООН для улучшения инструментов глобального управления, дополняет MK.RU . Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что новое заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой дезинформации.

Страны Запада готовят исключении России из Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «Запад готовит исключение России из СБ ООН. Подаваться это будет под соусом назревшей реформы Совбеза, но суть будет именно в этом», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Таким образом сенатор прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград не поддержит исключение РФ из Совбеза. Пушков подчеркнул, что сербский лидер заявляет об этом как о «точном сценарии». Ранее Вучич заявил, что Сербия не поддержит инициативу Запада по изгнанию России из СБ ООН, передает телеканал 360. Страны группы БРИКС призвали реформировать ООН для улучшения инструментов глобального управления, дополняет MK.RU. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что новое заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой дезинформации.