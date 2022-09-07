Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой дезинформации

Постпред РФ Небензя: заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой дезинформации

08 сентября 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой в антироссийской компании Запада, заявил Василий Небензя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по запросу США стало значимым событием в кампании Киева и Запада по дезинформации в отношении России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — передает слова Василия Небензи пресс-служба постпредства РФ при ООН. Он подчеркнул, что у тех, кто продвигает ложные заявления о России, «нелады с фактами и здравым смыслом». Дипломат выделил циничные попытки инициаторов дискуссии заставить публику поверить в существование «жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан», а также обманом или силой заставляют переезжать в Россию. Он подчеркнул, что такие заявления противоречат международной статистикой, а РФ является «крупнейшей страной-реципиентом украинских беженцев». Ранее Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Президент России Владимир Путин оценил доклад МАГАТЭ, добавив, что доверяет ему.

Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по запросу США стало значимым событием в кампании Киева и Запада по дезинформации в отношении России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — передает слова Василия Небензи пресс-служба постпредства РФ при ООН. Он подчеркнул, что у тех, кто продвигает ложные заявления о России, «нелады с фактами и здравым смыслом». Дипломат выделил циничные попытки инициаторов дискуссии заставить публику поверить в существование «жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан», а также обманом или силой заставляют переезжать в Россию. Он подчеркнул, что такие заявления противоречат международной статистикой, а РФ является «крупнейшей страной-реципиентом украинских беженцев». Ранее Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Президент России Владимир Путин оценил доклад МАГАТЭ, добавив, что доверяет ему.