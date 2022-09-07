Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой дезинформации

Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по запросу США стало значимым событием в кампании Киева и Запада по дезинформации в отношении России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — передает слова Василия Небензи пресс-служба постпредства РФ при ООН. Он подчеркнул, что у тех, кто продвигает ложные заявления о России, «нелады с фактами и здравым смыслом».
Дипломат выделил циничные попытки инициаторов дискуссии заставить публику поверить в существование «жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан», а также обманом или силой заставляют переезжать в Россию. Он подчеркнул, что такие заявления противоречат международной статистикой, а РФ является «крупнейшей страной-реципиентом украинских беженцев».
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Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по запросу США стало значимым событием в кампании Киева и Запада по дезинформации в отношении России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — передает слова Василия Небензи пресс-служба постпредства РФ при ООН. Он подчеркнул, что у тех, кто продвигает ложные заявления о России, «нелады с фактами и здравым смыслом». Дипломат выделил циничные попытки инициаторов дискуссии заставить публику поверить в существование «жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан», а также обманом или силой заставляют переезжать в Россию. Он подчеркнул, что такие заявления противоречат международной статистикой, а РФ является «крупнейшей страной-реципиентом украинских беженцев». Ранее Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Президент России Владимир Путин оценил доклад МАГАТЭ, добавив, что доверяет ему.