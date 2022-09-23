Адвокат предупредил о лекарствах, из-за которых могут лишить водительских прав

24 сентября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Лишиться прав можно за употребление спиртосодержащих лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лишение водительских прав предусмотрено за употреблением алкоголя или спиртосодержащих лекарственных препаратов. Об этом напомнила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. «Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения», — рассказала Рыжкова в беседе с агентством «Прайм». При этом в российском законодательстве отсутствует точный перечень с подобными лекарствами, напоминает юрист. Адвокат отметила, что автомобилистам следует самостоятельно решать, смогут ли они управлять транспортным средством после приема лекарств, или нет. Инструкцию к каждому препарату необходимо изучать, добавила она. Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун ранее предупреждал, что после приема некоторых препаратов от простуды и ОРВИ водителей могут лишить права управлять автомобилем. В списке подобных лекарств — Амиксин, Терафлю и Колдрекс. Кроме того, остаться без водительского удостоверения можно из-за номеров автомобиля или повторный проезд на красный сигнал светофор.

Лишение водительских прав предусмотрено за употреблением алкоголя или спиртосодержащих лекарственных препаратов. Об этом напомнила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. «Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения», — рассказала Рыжкова в беседе с агентством «Прайм». При этом в российском законодательстве отсутствует точный перечень с подобными лекарствами, напоминает юрист. Адвокат отметила, что автомобилистам следует самостоятельно решать, смогут ли они управлять транспортным средством после приема лекарств, или нет. Инструкцию к каждому препарату необходимо изучать, добавила она. Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун ранее предупреждал, что после приема некоторых препаратов от простуды и ОРВИ водителей могут лишить права управлять автомобилем. В списке подобных лекарств — Амиксин, Терафлю и Колдрекс. Кроме того, остаться без водительского удостоверения можно из-за номеров автомобиля или повторный проезд на красный сигнал светофор.