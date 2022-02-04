Нарколог: водителям РФ грозит лишение прав из-за лекарств от ОРВИ

Водителей, которые приняли лекарства с барбитуратами, могут лишить прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После приема некоторых препаратов от простуды и ОРВИ воителей могут лишить права управлять автомобилем. Причина в том, что в них содержатся барбитураты. Об этом предупредил врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Барбитураты содержатся в значительном количестве комбинированных лекарственных средств. Это не только Корвалол, но и Валокордин, Валосердин, Пенталгин, Андипал. Терапевтических доз опьянения быть не может, но из-за обнаружения барбитурата в моче зачастую невиновных водителей привлекают к ответственности», — отметил он в беседе с « Газетой.Ru ».

В списке таких препаратов — Амиксин, Терафлю и Колдрекс. При этом из состава некоторых лекарств кодеин исключили — к примеру, из Пенталгина.

Ранее сообщалось, что россиянина лишили водительских прав из-за того, что он принял корвалол и сел за руль. Во время освидетельствования у него обнаружили следы фенобарбитала, уточняет MK.RU . Верховный суд РФ постановил, что водитель не может управлять транспортным средством в состоянии любого опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств, пишет Life . Фенобарбитал выводится из организма в течение трех суток, пишет РАПСИ.