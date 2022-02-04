Нарколог: водителям РФ грозит лишение прав из-за лекарств от ОРВИ

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Водителей, которые приняли лекарства с барбитуратами, могут лишить прав Фото:

После приема некоторых препаратов от простуды и ОРВИ воителей могут лишить права управлять автомобилем. Причина в том, что в них содержатся барбитураты. Об этом предупредил врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Барбитураты содержатся в значительном количестве комбинированных лекарственных средств. Это не только Корвалол, но и Валокордин, Валосердин, Пенталгин, Андипал. Терапевтических доз опьянения быть не может, но из-за обнаружения барбитурата в моче зачастую невиновных водителей привлекают к ответственности», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

В списке таких препаратов — Амиксин, Терафлю и Колдрекс. При этом из состава некоторых лекарств кодеин исключили — к примеру, из Пенталгина.

Ранее сообщалось, что россиянина лишили водительских прав из-за того, что он принял корвалол и сел за руль. Во время освидетельствования у него обнаружили следы фенобарбитала, уточняет MK.RU. Верховный суд РФ постановил, что водитель не может управлять транспортным средством в состоянии любого опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств, пишет Life. Фенобарбитал выводится из организма в течение трех суток, пишет РАПСИ.

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После приема некоторых препаратов от простуды и ОРВИ воителей могут лишить права управлять автомобилем. Причина в том, что в них содержатся барбитураты. Об этом предупредил врач психиатр-нарколог Александр Ковтун. «Барбитураты содержатся в значительном количестве комбинированных лекарственных средств. Это не только Корвалол, но и Валокордин, Валосердин, Пенталгин, Андипал. Терапевтических доз опьянения быть не может, но из-за обнаружения барбитурата в моче зачастую невиновных водителей привлекают к ответственности», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru». В списке таких препаратов — Амиксин, Терафлю и Колдрекс. При этом из состава некоторых лекарств кодеин исключили — к примеру, из Пенталгина. Ранее сообщалось, что россиянина лишили водительских прав из-за того, что он принял корвалол и сел за руль. Во время освидетельствования у него обнаружили следы фенобарбитала, уточняет MK.RU. Верховный суд РФ постановил, что водитель не может управлять транспортным средством в состоянии любого опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств, пишет Life. Фенобарбитал выводится из организма в течение трех суток, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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