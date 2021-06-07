Юрист назвал неожиданные причины лишения водительских прав

Россиян могут лишить прав за употребление лекарств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россиян могут лишить прав за употребление лекарств, а также из-за номеров автомобиля или повторный проезд на красный сигнал светофора. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением», — сообщил он в беседе с агентством «Прайм». К таким лекарствам относятся седативные препараты, содержащие фенобарбитал, обезболивающие и противовирусные медикаменты с кодеином, а также противоаллергические средства.

Также лишиться прав, по его словам, можно из-за регистрационных знаков транспортного средства. Например, за управление машиной без номеров, с номерами не в том месте, видоизмененными или оборудованными с применением устройств, которые мешают распознаванию, могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Кроме того, россиян могут лишить водительских прав за незаконное использование устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов. Еще одной причиной может стать повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее также стало известно, что россиянам, которые на теоретической части экзамена на права пользуются скрытыми микрофонами и камерами для подсказки, будет грозить уголовное дело. Также сообщалось, что с 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права, передает RT. В частности, курсанты больше не будут сдавать так называемую «площадку» — проверку навыков вождения на автодроме.