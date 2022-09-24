В Новом Уренгое отстранили от полетов самолет авиакомпании UTair

В аэропорту Нового Уренгоя у самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Уфы, не убрались створки реверса. До устранения неисправности самолет отстранили от полетов, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«22.09.2022 12.05 (мск) аэропорт Новый Уренгой. После посадки самолета рейса UTA 185 не убрались створки реверса. Самолет B-737-400, RA-73065, рейс UTR185 Уфа — Новый Уренгой. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания UTair», — сообщается в Telegram.
Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании UTair не смог взлететь по техническим причинам. Boeing 737 выполнял рейс из Москвы в Ноябрьск.
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В аэропорту Нового Уренгоя у самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Уфы, не убрались створки реверса. До устранения неисправности самолет отстранили от полетов, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «22.09.2022 12.05 (мск) аэропорт Новый Уренгой. После посадки самолета рейса UTA 185 не убрались створки реверса. Самолет B-737-400, RA-73065, рейс UTR185 Уфа — Новый Уренгой. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания UTair», — сообщается в Telegram. Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании UTair не смог взлететь по техническим причинам. Boeing 737 выполнял рейс из Москвы в Ноябрьск.