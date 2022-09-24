В ЛНР ребенок нарисовал себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме

24 сентября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Международные наблюдатели не нашли нарушений во время проведения референдума в ЛНР Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Во время референдума в Луганской народной республике маленькая девочка нарисовала себе паспорт, чтобы принять участие в голосовании. Об этом случае URA.RU рассказал представитель иностранных наблюдателей за референдумом в ЛНР Вячеслав Левитин. «Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании, но она еще юна и у нее нет паспорта. Она даже паспорт себе нарисовала. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая», — сказал Вячеслав Левитин. По словам собеседника агентства, международные наблюдатели не остаются равнодушными от рассказов о жизни местных граждан. «Много пострадавших от конфликта людей, общаются, передают свои эмоции. Иностранные наблюдатели все это фиксируют, сочувствуют гражданам Донбасса и Луганска», — отметил он. При этом за время наблюдений никаких нарушений зафиксировано не было, подчеркнул Левитин. В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения.

Во время референдума в Луганской народной республике маленькая девочка нарисовала себе паспорт, чтобы принять участие в голосовании. Об этом случае URA.RU рассказал представитель иностранных наблюдателей за референдумом в ЛНР Вячеслав Левитин. «Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании, но она еще юна и у нее нет паспорта. Она даже паспорт себе нарисовала. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая», — сказал Вячеслав Левитин. По словам собеседника агентства, международные наблюдатели не остаются равнодушными от рассказов о жизни местных граждан. «Много пострадавших от конфликта людей, общаются, передают свои эмоции. Иностранные наблюдатели все это фиксируют, сочувствуют гражданам Донбасса и Луганска», — отметил он. При этом за время наблюдений никаких нарушений зафиксировано не было, подчеркнул Левитин. В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения.