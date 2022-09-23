Семья беженцев из Донбасса голосуют на референдуме в ХМАО, потому что мечтают о мире

24 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Семья Сидоренко, эвакуированных в Нягань, голосуют за вхождение Донбасса в состав России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Нягани (ХМАО) семья беженцев с Донбасса приняла участие в референдуме и отдали свои голоса за вхождение освобожденных территорий в состав России. Она это сделала, потому что мечтает, чтобы в ДНР вернулся мир. Журналист URA.RU поговорил с Оксаной Сидоренко, родственники которой эвакуировались из разбомбленного ВСУ села Владимировка. «Мы с мужем и детьми сами бежали с Донбасса еще в 2014 году, после первых бомбежек и обстрелов. В 2015 переехали в Нягань, которая стала для нас вторым домом. Родителей и свекровь эвакуировали к нам в апреле. Сегодня к нам приехала выездная избирательная комиссия, родные голосуют за присоединение Донбасса к России. У моего отца случился инсульт во время боевых действий, мама — инвалид 1 группы, поэтому голосование для них организовали на дому. Мы очень хотим мира и мечтаем, чтобы он наконец пришел в ДНР», — поделилась Сидоренко с корреспондентом агентства. По словам Оксаны, ее брату тоже удалось эвакуироваться из Украины, но все его документы сгорели. Сейчас ему помогают их восстановить. Брат пока находится в лагере для беженцев. Когда восстановят бумаги, он тоже приедет в Нягань и сможет наконец воссоединиться с семьей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Нягани (ХМАО) семья беженцев с Донбасса приняла участие в референдуме и отдали свои голоса за вхождение освобожденных территорий в состав России. Она это сделала, потому что мечтает, чтобы в ДНР вернулся мир. Журналист URA.RU поговорил с Оксаной Сидоренко, родственники которой эвакуировались из разбомбленного ВСУ села Владимировка. «Мы с мужем и детьми сами бежали с Донбасса еще в 2014 году, после первых бомбежек и обстрелов. В 2015 переехали в Нягань, которая стала для нас вторым домом. Родителей и свекровь эвакуировали к нам в апреле. Сегодня к нам приехала выездная избирательная комиссия, родные голосуют за присоединение Донбасса к России. У моего отца случился инсульт во время боевых действий, мама — инвалид 1 группы, поэтому голосование для них организовали на дому. Мы очень хотим мира и мечтаем, чтобы он наконец пришел в ДНР», — поделилась Сидоренко с корреспондентом агентства. По словам Оксаны, ее брату тоже удалось эвакуироваться из Украины, но все его документы сгорели. Сейчас ему помогают их восстановить. Брат пока находится в лагере для беженцев. Когда восстановят бумаги, он тоже приедет в Нягань и сможет наконец воссоединиться с семьей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября.