23 сентября 2022

Екатеринбуржец устроил дрифт на «ВАЗ» и врезался в дерево. Видео

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Екатеринбуржец на «ВАЗ» не справился с управлением во время дрифта и врезался в дерево (архивное фото) Фото:

Водитель «ВАЗ» устроил дрифт (опасное вождение — прим. ред.) в Екатеринбурге и врезался в дерево. Об этом рассказал очевидец, запечатлевший момент аварии на видеорегистратор.

«Авария произошла на проспекте Космонавтов 24 сентября в 21:50», — следует из видео, появившегося в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что отечественный автомобиль сначала совершает резкий обгон, а после не справляется с управлением и врезается в дерево.

От столкновения пассажира из салона машины «выбросило» на дорогу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено в 0:40: «Обращение в ГИБДД не поступало, проводится проверка информации. В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», — рассказали корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге две иномарки попали в жесткое ДТП возле ТЦ «Радуга Парк». От аварии один из автомобилей отбросило на асфальт.

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Водитель «ВАЗ» устроил дрифт (опасное вождение — прим. ред.) в Екатеринбурге и врезался в дерево. Об этом рассказал очевидец, запечатлевший момент аварии на видеорегистратор. «Авария произошла на проспекте Космонавтов 24 сентября в 21:50», — следует из видео, появившегося в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что отечественный автомобиль сначала совершает резкий обгон, а после не справляется с управлением и врезается в дерево. От столкновения пассажира из салона машины «выбросило» на дорогу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Обновлено в 0:40: «Обращение в ГИБДД не поступало, проводится проверка информации. В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», — рассказали корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге две иномарки попали в жесткое ДТП возле ТЦ «Радуга Парк». От аварии один из автомобилей отбросило на асфальт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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