Водитель «ВАЗ» устроил дрифт (опасное вождение — прим. ред.) в Екатеринбурге и врезался в дерево. Об этом рассказал очевидец, запечатлевший момент аварии на видеорегистратор.
«Авария произошла на проспекте Космонавтов 24 сентября в 21:50», — следует из видео, появившегося в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что отечественный автомобиль сначала совершает резкий обгон, а после не справляется с управлением и врезается в дерево.
От столкновения пассажира из салона машины «выбросило» на дорогу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Обновлено в 0:40: «Обращение в ГИБДД не поступало, проводится проверка информации. В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и меры безопасности на дороге», — рассказали корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге две иномарки попали в жесткое ДТП возле ТЦ «Радуга Парк». От аварии один из автомобилей отбросило на асфальт.
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