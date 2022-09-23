В Екатеринбурге возле торгового центра «Радуга Парк» врезались две иномарки, одна из которых вылетела на тротуар. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Две иномарки столкнулись возле ТЦ „Радуга Парк“ примерно в 10 часов вечера. Из-за ДТП одна из машин вылетела на тротуар», — рассказал очевидец.
Авария произошла 24 сентября на перекрестке улиц Волгоградская-Ухтомская. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Белинского сбили пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.
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