23 сентября 2022

Две иномарки попали в жесткое ДТП возле ТЦ в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла возле ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Радуга Парк» врезались две иномарки, одна из которых вылетела на тротуар. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Две иномарки столкнулись возле ТЦ „Радуга Парк“ примерно в 10 часов вечера. Из-за ДТП одна из машин вылетела на тротуар», — рассказал очевидец.

Авария произошла 24 сентября на перекрестке улиц Волгоградская-Ухтомская. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Белинского сбили пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.

ДТП произошло 24 сентября примерно в 10 часов вечера
Фото:
Одна из иномарок от столкновения вылетела на тротуар
Фото:

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Радуга Парк» врезались две иномарки, одна из которых вылетела на тротуар. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Две иномарки столкнулись возле ТЦ „Радуга Парк“ примерно в 10 часов вечера. Из-за ДТП одна из машин вылетела на тротуар», — рассказал очевидец. Авария произошла 24 сентября на перекрестке улиц Волгоградская-Ухтомская. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Белинского сбили пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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