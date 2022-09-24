Лавров оценил вероятность перехода от спецоперации к третьей мировой войне

25 сентября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве не хотят давать мрачных прогнозов по поводу перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. Риск перехода от спецоперации к третьей мировой войне оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Я не буду сейчас здесь делать мрачных прогнозов», — сказал Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Ранее политолог Максим Жаров говорил о том, что на сегодняшний день существует три сценария дальнейшего развития событий на Украине. Один из них — «замораживание» украинского конфликт на осенне-зимний период. Второй вариант развития событий — инфраструктурная война между Россией и НАТО. Также третьим, наименее вероятным вариантом, он назвал «обнуление» украинского конфликта по форс-мажорным обстоятельствам.

В Москве не хотят давать мрачных прогнозов по поводу перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. Риск перехода от спецоперации к третьей мировой войне оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Я не буду сейчас здесь делать мрачных прогнозов», — сказал Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Ранее политолог Максим Жаров говорил о том, что на сегодняшний день существует три сценария дальнейшего развития событий на Украине. Один из них — «замораживание» украинского конфликт на осенне-зимний период. Второй вариант развития событий — инфраструктурная война между Россией и НАТО. Также третьим, наименее вероятным вариантом, он назвал «обнуление» украинского конфликта по форс-мажорным обстоятельствам.