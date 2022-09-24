24 сентября 2022

Лавров оценил вероятность перехода от спецоперации к третьей мировой войне

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве не хотят давать мрачных прогнозов по поводу перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. Риск перехода от спецоперации к третьей мировой войне оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не буду сейчас здесь делать мрачных прогнозов», — сказал Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации.

Ранее политолог Максим Жаров говорил о том, что на сегодняшний день существует три сценария дальнейшего развития событий на Украине. Один из них — «замораживание» украинского конфликт на осенне-зимний период. Второй вариант развития событий — инфраструктурная война между Россией и НАТО. Также третьим, наименее вероятным вариантом, он назвал «обнуление» украинского конфликта по форс-мажорным обстоятельствам.

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В Москве не хотят давать мрачных прогнозов по поводу перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. Риск перехода от спецоперации к третьей мировой войне оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Я не буду сейчас здесь делать мрачных прогнозов», — сказал Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Ранее политолог Максим Жаров говорил о том, что на сегодняшний день существует три сценария дальнейшего развития событий на Украине. Один из них — «замораживание» украинского конфликт на осенне-зимний период. Второй вариант развития событий — инфраструктурная война между Россией и НАТО. Также третьим, наименее вероятным вариантом, он назвал «обнуление» украинского конфликта по форс-мажорным обстоятельствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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