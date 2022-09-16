Политолог назвал три сценария развития спецоперации на Украине

Политолог Жаров предрек «замораживание» конфликта на Украине

16 сентября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

После спланированного НАТО успеха ВСУ под Харьковом наступила критическая неопределенность, заявил Михаил Жаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует три сценария дальнейшего развития событий на Украине. Об этом заявил политолог Максим Жаров. После спланированного НАТО успеха ВСУ под Харьковом наступила критическая неопределенность, отметил он. «Наиболее вероятным сценарием развития событий является „замораживание“ украинского конфликта на осенне-зимний период, потому что в этом заинтересованы все стороны. Вторым вариантом дальнейших действий названа инфраструктурная война между Россией и НАТО. Так как стороны уже перешли на удары по объектам инфраструктуры, это приведет к эскалации конфликта», — приводит слова Жарова telegram-канал «Незыгарь». По мнению политолога, третьим, наименее вероятным вариантом, можно считать «обнуление» украинского конфликта по форс-мажорным обстоятельствам одной или нескольких сторон. Однако Жаров подчеркнул, что такой исход не стоит исключать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев писал, что существует всего «полтора» реальных сценария окончания специальной операции на Украине. Первое — достижение всех целей СВО, второй — военный переворот на Украине.

Существует три сценария дальнейшего развития событий на Украине. Об этом заявил политолог Максим Жаров. После спланированного НАТО успеха ВСУ под Харьковом наступила критическая неопределенность, отметил он. «Наиболее вероятным сценарием развития событий является „замораживание“ украинского конфликта на осенне-зимний период, потому что в этом заинтересованы все стороны. Вторым вариантом дальнейших действий названа инфраструктурная война между Россией и НАТО. Так как стороны уже перешли на удары по объектам инфраструктуры, это приведет к эскалации конфликта», — приводит слова Жарова telegram-канал «Незыгарь». По мнению политолога, третьим, наименее вероятным вариантом, можно считать «обнуление» украинского конфликта по форс-мажорным обстоятельствам одной или нескольких сторон. Однако Жаров подчеркнул, что такой исход не стоит исключать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев писал, что существует всего «полтора» реальных сценария окончания специальной операции на Украине. Первое — достижение всех целей СВО, второй — военный переворот на Украине.