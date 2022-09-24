Глава Минздрава предложил избавить врачей от судебного преследования

Врачей не стоит подвергать судебному преследованию. Так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. […] У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он в эфире телеканала «Культура».
Он пояснил, что порой врачи сталкиваются со сложным случаями, когда сложно поставить диагноз. Для этого медработники начинают еще больше обследовать пациентов и собирать консилиумы, что приводит в конечном итоге к потере времени.
Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы, передает ФАН.
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Врачей не стоит подвергать судебному преследованию. Так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. […] У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он в эфире телеканала «Культура». Он пояснил, что порой врачи сталкиваются со сложным случаями, когда сложно поставить диагноз. Для этого медработники начинают еще больше обследовать пациентов и собирать консилиумы, что приводит в конечном итоге к потере времени. Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы, передает ФАН.