24 сентября 2022

Глава Минздрава предложил избавить врачей от судебного преследования

Мурашко: врачебную деятельность нужно декриминализовать
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, врачи, медперсонал, медики
Глава Минздрава предложил декриминализировать врачебную деятельность в России Фото:

Врачей не стоит подвергать судебному преследованию. Так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. […] У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он в эфире телеканала «Культура».

Он пояснил, что порой врачи сталкиваются со сложным случаями, когда сложно поставить диагноз. Для этого медработники начинают еще больше обследовать пациентов и собирать консилиумы, что приводит в конечном итоге к потере времени.

Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы, передает ФАН.

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Врачей не стоит подвергать судебному преследованию. Так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. […] У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он в эфире телеканала «Культура». Он пояснил, что порой врачи сталкиваются со сложным случаями, когда сложно поставить диагноз. Для этого медработники начинают еще больше обследовать пациентов и собирать консилиумы, что приводит в конечном итоге к потере времени. Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы, передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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