Глава Минздрава предложил избавить врачей от судебного преследования

Мурашко: врачебную деятельность нужно декриминализовать

25 сентября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Глава Минздрава предложил декриминализировать врачебную деятельность в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачей не стоит подвергать судебному преследованию. Так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. […] У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он в эфире телеканала «Культура». Он пояснил, что порой врачи сталкиваются со сложным случаями, когда сложно поставить диагноз. Для этого медработники начинают еще больше обследовать пациентов и собирать консилиумы, что приводит в конечном итоге к потере времени. Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы, передает ФАН.

Врачей не стоит подвергать судебному преследованию. Так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. […] У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он в эфире телеканала «Культура». Он пояснил, что порой врачи сталкиваются со сложным случаями, когда сложно поставить диагноз. Для этого медработники начинают еще больше обследовать пациентов и собирать консилиумы, что приводит в конечном итоге к потере времени. Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы, передает ФАН.