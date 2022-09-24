Школьник из ЯНАО победил в международном конкурсе

Школьник из ЯНАО Илья Клипперт завоевал гран-при международной премии «START. Звезды»

В конкурсе приняли участие 160 ребят из 100 городов России и зарубежья (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Ученик детской школы искусств Салехарда (ЯНАО) Илья Клипперт отмечен главным призом международной премии в области культуры и искусств «START. Звезды». Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, сообщил на своей станице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Алексей Титовский.

«Прекрасная новость — Илья Клипперт завоевал гран-при международной премии „START. Звезды“. Поздравляю с победой и желаю новых творческих успехов!» — написал глава Салехарда.

В конкурсе приняли участие 160 ребят из 100 городов России и зарубежья. «START. Звезды» — премия, присуждаемая талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства.

Ранее URA.RU писало, что шахматистка из ЯНАО продолжает лидировать после 6-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью на 55-м ходу.