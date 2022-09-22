Шахматистка из ЯНАО продолжает лидировать Гран-при ФИДЕ

Шахматистка из ЯНАО Александра Горячкина продолжает лидировать Гран-при ФИДЕ

23 сентября 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью в 6ом туре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 6го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба шахматной организации. «Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью на 55 ходу Таким образом жительница ЯНАО продолжает делить первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр», — уточнили в пресс-службе турнира. Ранее URA.RU рассказывало, что Александра Горячкина лидировала в турнире. До конца турнира осталось 5 партий.

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 6го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба шахматной организации. «Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью на 55 ходу Таким образом жительница ЯНАО продолжает делить первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр», — уточнили в пресс-службе турнира. Ранее URA.RU рассказывало, что Александра Горячкина лидировала в турнире. До конца турнира осталось 5 партий.