22 сентября 2022

Шахматистка из ЯНАО продолжает лидировать Гран-при ФИДЕ

Шахматистка из ЯНАО Александра Горячкина продолжает лидировать Гран-при ФИДЕ
© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью в 6ом туре Фото:

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 6го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба шахматной организации.

«Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью на 55 ходу Таким образом жительница ЯНАО продолжает делить первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр», — уточнили в пресс-службе турнира.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александра Горячкина лидировала в турнире. До конца турнира осталось 5 партий.

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Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 6го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба шахматной организации. «Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью на 55 ходу Таким образом жительница ЯНАО продолжает делить первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр», — уточнили в пресс-службе турнира. Ранее URA.RU рассказывало, что Александра Горячкина лидировала в турнире. До конца турнира осталось 5 партий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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