Шахматистка из ЯНАО продолжает лидировать Гран-при ФИДЕ

Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью в 6ом туре
Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина продолжает лидировать после 6го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба шахматной организации.
«Александра Горячкина и немка Динара Вагнер согласились на ничью на 55 ходу Таким образом жительница ЯНАО продолжает делить первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр», — уточнили в пресс-службе турнира.
Ранее URA.RU рассказывало, что Александра Горячкина лидировала в турнире. До конца турнира осталось 5 партий.
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