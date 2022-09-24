Минобрнауки: аспирантов освободили от частичной мобилизации

25 сентября 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Они подпадают под указ президента РФ о студентах и учащихся колледжей очной и очно-заочной форм обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Аспирантов освободили от частичной мобилизации. Об этом уведомили представители Минобрнауки РФ. «В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся. Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся», — рассказал представитель ведомства в эфире радио «Говорит Москва». Уточняется, что при этом должна быть очная или очно-заочная форма, государственное образовательное учреждение и обязательно аккредитованная программа, по которой проходит обучение. На сегодняшний день это все критерии для освобождения от частичной мобилизации для студентов. Ранее, 24 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. В указе отмечено, что студенты очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, будут иметь отсрочку при частичной мобилизации. Также Минобрнауки открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам частичной мобилизации. Студенты могут обратиться по указанному на сайте номеру телефона и узнать всю необходимую информацию, а также получить психологическую поддержку при необходимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аспирантов освободили от частичной мобилизации. Об этом уведомили представители Минобрнауки РФ. «В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они являются тоже обучающимся. Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся», — рассказал представитель ведомства в эфире радио «Говорит Москва». Уточняется, что при этом должна быть очная или очно-заочная форма, государственное образовательное учреждение и обязательно аккредитованная программа, по которой проходит обучение. На сегодняшний день это все критерии для освобождения от частичной мобилизации для студентов. Ранее, 24 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. В указе отмечено, что студенты очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, будут иметь отсрочку при частичной мобилизации. Также Минобрнауки открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам частичной мобилизации. Студенты могут обратиться по указанному на сайте номеру телефона и узнать всю необходимую информацию, а также получить психологическую поддержку при необходимости.