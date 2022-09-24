Минобрнауки открыло горячую линию для учащихся о частичной мобилизации

25 сентября 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Минобрнауки РФ открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам частичной мобилизации. Об этом федеральный орган исполнительной власти РФ уведомил на своем сайте. «Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку. Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (добавочные 1 и 2)», — говорится в сообщении министерства. Позвонив по номеру, студенты смогут получить всю интересующую для них информацию, а также психологическую поддержку. Ранее президент РФ Владимир Путин запретил мобилизовать студентов, которые учатся на очной и очно-заочной формах обучения в университетах. Отсрочку при частичной мобилизации получат также получающие первое среднее профессиональное образование.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам частичной мобилизации. Об этом федеральный орган исполнительной власти РФ уведомил на своем сайте. «Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку. Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (добавочные 1 и 2)», — говорится в сообщении министерства. Позвонив по номеру, студенты смогут получить всю интересующую для них информацию, а также психологическую поддержку. Ранее президент РФ Владимир Путин запретил мобилизовать студентов, которые учатся на очной и очно-заочной формах обучения в университетах. Отсрочку при частичной мобилизации получат также получающие первое среднее профессиональное образование.