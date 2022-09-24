Журналист из Хорватии: Путин объявил о мобилизации в РФ в неподходящее для США время

25 сентября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин застал Джо Байдена врасплох своим указом о частичной мобилизации в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ застал врасплох американского президента Джо Байдена, так как это решение принято в преддверии выборов в конгресс США. Об этом заявил хорватский журналист Зоран Метерв колонке для Geopolitika.news. «[Президент России] Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», — написал Метер. По словам хорватского журналиста, в условиях агрессивной политики США, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом сейчас могут спасти только переговоры между американской и российской сторонами. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее в Госдуме назвали безрассудными угрозы американского лидера Джо Байдена в адрес России, сообщал RT. Там отметили, что политика Байдена ведет к катастрофе и развалу США, дополняет телеканал 360.

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ застал врасплох американского президента Джо Байдена, так как это решение принято в преддверии выборов в конгресс США. Об этом заявил хорватский журналист Зоран Метерв колонке для Geopolitika.news. «[Президент России] Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», — написал Метер. По словам хорватского журналиста, в условиях агрессивной политики США, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом сейчас могут спасти только переговоры между американской и российской сторонами. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее в Госдуме назвали безрассудными угрозы американского лидера Джо Байдена в адрес России, сообщал RT. Там отметили, что политика Байдена ведет к катастрофе и развалу США, дополняет телеканал 360.