24 сентября 2022

Журналист из Хорватии: Путин объявил о мобилизации в РФ в неподходящее для США время

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин застал Джо Байдена врасплох своим указом о частичной мобилизации в РФ Фото:
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Мобилизация в России

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ застал врасплох американского президента Джо Байдена, так как это решение принято в преддверии выборов в конгресс США. Об этом заявил хорватский журналист Зоран Метерв колонке для Geopolitika.news.

«[Президент России] Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», — написал Метер. По словам хорватского журналиста, в условиях агрессивной политики США, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом сейчас могут спасти только переговоры между американской и российской сторонами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

Ранее в Госдуме назвали безрассудными угрозы американского лидера Джо Байдена в адрес России, сообщал RT. Там отметили, что политика Байдена ведет к катастрофе и развалу США, дополняет телеканал 360.

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Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ застал врасплох американского президента Джо Байдена, так как это решение принято в преддверии выборов в конгресс США. Об этом заявил хорватский журналист Зоран Метерв колонке для Geopolitika.news. «[Президент России] Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», — написал Метер. По словам хорватского журналиста, в условиях агрессивной политики США, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом сейчас могут спасти только переговоры между американской и российской сторонами. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее в Госдуме назвали безрассудными угрозы американского лидера Джо Байдена в адрес России, сообщал RT. Там отметили, что политика Байдена ведет к катастрофе и развалу США, дополняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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