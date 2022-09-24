Жители Ноябрьска возмущены поведением подростков в парке

Автор поста возмутился из-за поведения подростков (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель возмутился поведением подростков, которые матерятся и курят на территории парка. Пост об этом опубликован в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

«Неоднократно сюда писали о детском парке Ноябрьска. Дети собираются, курят, матерятся кто во что горазд! Решили вчера вечером с маленьким ребенком сходить в парк, на входе нас встретили толпы подростков, которые стоят с дудками, не прячась, на весь парк играла колонка, из которой был один мат. На взрослых они не реагируют вообще», — написал анонимный автор. Он также обратился в публикации к сотрудникам полиции с просьбой принять меры.

«Я родилась в 80-х, мы тоже матерились, а еще катались на автобусах, ржали как лошади, сидели в подъездах и шумели. Нас никто не выгонял. Вы хотите сказать, что подростки плохие, но мы же такие же были», — поделилась в комментариях Оксана Стаценко. «Бедные подростки, с подъездов гонят, с KFC гонят, с парка гонят. А где им быть? Ваш ребенок тоже вырастет и им тоже будут недовольны такие, как вы», — написала пользователь Кира Дейл.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф.