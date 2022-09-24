В Екатеринбурге мужчина в неадекватном состоянии с криками напал на охранников торгового центра «Гринвич». Об этом рассказала очевидец.
«Состояние жуткое. Человек был в припадке. Мы пришли уже на ор, охранники сказали, что он залетел на них из метро с истерикой и визгами», — рассказала девушка, увидевшая задержание мужчины, агентству Е1.
По словам очевидца, неизвестный начал бить кулаками охранников, для задержания мужчины потребовалось сразу несколько сотрудников ЧОП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что вооруженный ножом житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и службы соцзащиты, которые пришли забрать его мать в дом престарелых. Как рассказали соседи мужчины, он страдает психическим расстройством.
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