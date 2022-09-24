24 сентября 2022
23 сентября 2022

Толпа охранников скрутила неадекватного екатеринбуржца, напавшего на них в ТЦ. Видео

В Екатеринбурге мужчина пытался избить охранников ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, гринвич
Екатеринбуржец в неадекватном состоянии напал на охранников ТЦ «Гринвич» Фото:

В Екатеринбурге мужчина в неадекватном состоянии с криками напал на охранников торгового центра «Гринвич». Об этом рассказала очевидец.

«Состояние жуткое. Человек был в припадке. Мы пришли уже на ор, охранники сказали, что он залетел на них из метро с истерикой и визгами», — рассказала девушка, увидевшая задержание мужчины, агентству Е1.

По словам очевидца, неизвестный начал бить кулаками охранников, для задержания мужчины потребовалось сразу несколько сотрудников ЧОП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что вооруженный ножом житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и службы соцзащиты, которые пришли забрать его мать в дом престарелых. Как рассказали соседи мужчины, он страдает психическим расстройством.

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В Екатеринбурге мужчина в неадекватном состоянии с криками напал на охранников торгового центра «Гринвич». Об этом рассказала очевидец. «Состояние жуткое. Человек был в припадке. Мы пришли уже на ор, охранники сказали, что он залетел на них из метро с истерикой и визгами», — рассказала девушка, увидевшая задержание мужчины, агентству Е1. По словам очевидца, неизвестный начал бить кулаками охранников, для задержания мужчины потребовалось сразу несколько сотрудников ЧОП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вооруженный ножом житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и службы соцзащиты, которые пришли забрать его мать в дом престарелых. Как рассказали соседи мужчины, он страдает психическим расстройством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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