Офицеры запаса отправляются в военкоматы, не дожидаясь повестки

25 сентября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

В Минобороны сообщили о прибывающих офицерах запаса Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Калининградской области в военкоматы продолжают прибывать офицера запаса, не дожидаясь того момента, как им придет повестка. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе имеющие боевой опыт», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве отметили, что прибывшие в военкомат самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют, насколько востребована их учетная специальность. Прибывшие в военкоматы отмечают, что после того, как им пришла повестка долго над решением не думали. «Не буду я ни за чьими спинами прятаться. Позвали — значит пойду. Нас учили в Советском Союзе, там учили хорошо. Это наука не забывается», — заявил офицер запаса Игорь Иноземцев. «Да нормальное настроение, как и в срочку уходил служить. Ушел — отслужил — пришел. Нужно идти, раз пришла повестка. Все-таки за Родину идешь», — добавляет прибывший по повестке Сергей Воскобойников. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В Генштабе рассказывали о самостоятельно прибывших в военкоматы запасниках, передавала «Национальная служба новостей». За первые сутки частичной мобилизации более 10 тысяч граждан самостоятельно прибыли в военные комиссариаты, «не дожидаясь получения повестки».

В Калининградской области в военкоматы продолжают прибывать офицера запаса, не дожидаясь того момента, как им придет повестка. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе имеющие боевой опыт», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве отметили, что прибывшие в военкомат самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют, насколько востребована их учетная специальность. Прибывшие в военкоматы отмечают, что после того, как им пришла повестка долго над решением не думали. «Не буду я ни за чьими спинами прятаться. Позвали — значит пойду. Нас учили в Советском Союзе, там учили хорошо. Это наука не забывается», — заявил офицер запаса Игорь Иноземцев. «Да нормальное настроение, как и в срочку уходил служить. Ушел — отслужил — пришел. Нужно идти, раз пришла повестка. Все-таки за Родину идешь», — добавляет прибывший по повестке Сергей Воскобойников. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В Генштабе рассказывали о самостоятельно прибывших в военкоматы запасниках, передавала «Национальная служба новостей». За первые сутки частичной мобилизации более 10 тысяч граждан самостоятельно прибыли в военные комиссариаты, «не дожидаясь получения повестки».