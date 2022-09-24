Spiegel: выборы в Италии сделают Путина самым счастливым человеком на земле

25 сентября 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Приход правых к власти в Италии грозит ослаблением европейской помощи Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU В случае прихода правых к власти в Италии президент РФ Владимир Путин станет самым счастливым человеком на планете. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Если правые победят в воскресенье, Путин будет самым счастливым человеком на свете», — цитирует журнал главного кандидата от социал-демократов Италии Энрико Летту. Он отметил, что победа правых приведет к ослаблению европейской интеграции и европейской поддержки Украины. В Италии переживают энергетический кризис. Итальянские налогоплательщики не знают, как будут оплачивать выросшие счета за электроэнергию зимой. «Ты напуган. А когда есть страх, выигрывают правые партии. В Италии цены на энергоносители вызывают землетрясение. Некоторые компании теперь получают счета на 700 000 евро вместо 100 000 евро. Они не могут платить за это», — заявил Летта. Кандидат от социал-демократов предсказывает, что с приходом все новых лидеров, не поддерживающих санкции против России, европейская интеграция начнет рушиться. В связи с этим предстоящие выборы в Италии Летта сравнил по важности с Brexit в Великобритании. Ранее телеканал 360 объяснял, с чем связан интерес итальянских избирателей к новым лицам в итальянской политике. Парламентские выборы Италии состоятся 25 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран. Ранее во Франции, Чехии и Италии прошли митинги, вызванные высокими счета за электроэнергию и с требованиями к отставке правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае прихода правых к власти в Италии президент РФ Владимир Путин станет самым счастливым человеком на планете. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Если правые победят в воскресенье, Путин будет самым счастливым человеком на свете», — цитирует журнал главного кандидата от социал-демократов Италии Энрико Летту. Он отметил, что победа правых приведет к ослаблению европейской интеграции и европейской поддержки Украины. В Италии переживают энергетический кризис. Итальянские налогоплательщики не знают, как будут оплачивать выросшие счета за электроэнергию зимой. «Ты напуган. А когда есть страх, выигрывают правые партии. В Италии цены на энергоносители вызывают землетрясение. Некоторые компании теперь получают счета на 700 000 евро вместо 100 000 евро. Они не могут платить за это», — заявил Летта. Кандидат от социал-демократов предсказывает, что с приходом все новых лидеров, не поддерживающих санкции против России, европейская интеграция начнет рушиться. В связи с этим предстоящие выборы в Италии Летта сравнил по важности с Brexit в Великобритании. Ранее телеканал 360 объяснял, с чем связан интерес итальянских избирателей к новым лицам в итальянской политике. Парламентские выборы Италии состоятся 25 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран. Ранее во Франции, Чехии и Италии прошли митинги, вызванные высокими счета за электроэнергию и с требованиями к отставке правительства.