03 сентября 2022

Евросоюз захлестнула волна протестов из-за антироссийских санкций

В Чехии, Франции и Италии прошли митинги из-за антироссийских санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, полицейский, евросоюз
Евросоюз захлестнули митинги Фото:
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Газовый кризис в Европе

В нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Об этом сообщает telegram-канал «СИГНАЛ».

В столице Чехии Праге прошел многотысячный митинг за отставку правительства. На митинг вышло от 70 до 100 тысяч человек. По мнению протестующих, властям следует придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечить прямые поставки газа из России, пишет «СИГНАЛ».

Во Франции люди вышли с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие заявляют, что глава Франции далек от народа и действует вне его интересов. В итальянском Неаполе на улицах также было многолюдно. Неаполитанцы жгли пришедшие им счета за электроэнергию.

Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.

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В нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Об этом сообщает telegram-канал «СИГНАЛ». В столице Чехии Праге прошел многотысячный митинг за отставку правительства. На митинг вышло от 70 до 100 тысяч человек. По мнению протестующих, властям следует придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечить прямые поставки газа из России, пишет «СИГНАЛ». Во Франции люди вышли с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие заявляют, что глава Франции далек от народа и действует вне его интересов. В итальянском Неаполе на улицах также было многолюдно. Неаполитанцы жгли пришедшие им счета за электроэнергию. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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