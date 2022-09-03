Евросоюз захлестнула волна протестов из-за антироссийских санкций

В Чехии, Франции и Италии прошли митинги из-за антироссийских санкций

04 сентября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Евросоюз захлестнули митинги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Об этом сообщает telegram-канал «СИГНАЛ». В столице Чехии Праге прошел многотысячный митинг за отставку правительства. На митинг вышло от 70 до 100 тысяч человек. По мнению протестующих, властям следует придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечить прямые поставки газа из России, пишет «СИГНАЛ». Во Франции люди вышли с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие заявляют, что глава Франции далек от народа и действует вне его интересов. В итальянском Неаполе на улицах также было многолюдно. Неаполитанцы жгли пришедшие им счета за электроэнергию. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.

В нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Об этом сообщает telegram-канал «СИГНАЛ». В столице Чехии Праге прошел многотысячный митинг за отставку правительства. На митинг вышло от 70 до 100 тысяч человек. По мнению протестующих, властям следует придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечить прямые поставки газа из России, пишет «СИГНАЛ». Во Франции люди вышли с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие заявляют, что глава Франции далек от народа и действует вне его интересов. В итальянском Неаполе на улицах также было многолюдно. Неаполитанцы жгли пришедшие им счета за электроэнергию. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.