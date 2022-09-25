Француженка на референдуме в ДНР: я разочарована своей страной

25 сентября 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Жители Франции разочаровались в политике своих властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU французская журналистка Кристель Неан, посетившая референдум в ДНР. «Я больше не узнаю Францию. Когда я родилась, мы были родиной прав человека. Мы защищали свободу. А сейчас, что я вижу — это реально позор. Я не понимаю, как это возможно», — заявила Неан. Она добавила, что не понимает, как западные страны могут поставлять оружие ВСУ, которые с помощью него обстреливают мирных жителей, и отметила, что оружие не защищает Украину, а влечет за собой только масштабные убийства. Ранее стало известно об обстреле Донецка ВСУ, в ходе которого получило повреждение здание детсада, передавал RT. Обстрелам подверглось также село Вознесеновка в Белгородской области, сообщала «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU французская журналистка Кристель Неан, посетившая референдум в ДНР. «Я больше не узнаю Францию. Когда я родилась, мы были родиной прав человека. Мы защищали свободу. А сейчас, что я вижу — это реально позор. Я не понимаю, как это возможно», — заявила Неан. Она добавила, что не понимает, как западные страны могут поставлять оружие ВСУ, которые с помощью него обстреливают мирных жителей, и отметила, что оружие не защищает Украину, а влечет за собой только масштабные убийства. Ранее стало известно об обстреле Донецка ВСУ, в ходе которого получило повреждение здание детсада, передавал RT. Обстрелам подверглось также село Вознесеновка в Белгородской области, сообщала «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.