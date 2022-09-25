Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU французская журналистка Кристель Неан, посетившая референдум в ДНР.
«Я больше не узнаю Францию. Когда я родилась, мы были родиной прав человека. Мы защищали свободу. А сейчас, что я вижу — это реально позор. Я не понимаю, как это возможно», — заявила Неан. Она добавила, что не понимает, как западные страны могут поставлять оружие ВСУ, которые с помощью него обстреливают мирных жителей, и отметила, что оружие не защищает Украину, а влечет за собой только масштабные убийства.
Ранее стало известно об обстреле Донецка ВСУ, в ходе которого получило повреждение здание детсада, передавал RT. Обстрелам подверглось также село Вознесеновка в Белгородской области, сообщала «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма. Подпишитесь на наш дайджест!
Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU французская журналистка Кристель Неан, посетившая референдум в ДНР. «Я больше не узнаю Францию. Когда я родилась, мы были родиной прав человека. Мы защищали свободу. А сейчас, что я вижу — это реально позор. Я не понимаю, как это возможно», — заявила Неан. Она добавила, что не понимает, как западные страны могут поставлять оружие ВСУ, которые с помощью него обстреливают мирных жителей, и отметила, что оружие не защищает Украину, а влечет за собой только масштабные убийства. Ранее стало известно об обстреле Донецка ВСУ, в ходе которого получило повреждение здание детсада, передавал RT. Обстрелам подверглось также село Вознесеновка в Белгородской области, сообщала «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.