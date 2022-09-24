Связисты ЦВО рассказали, как шифруют информацию от противников. Видео

Связисты ЦВО: у противника нет техники, которая перехватит зашифрованный сигнал

25 сентября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ рассказали о работе военных связистов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии. Министерство обороны РФ опубликовало в официальном telegram-канале кадры боевой работы военных связистов Центрального военного округа. «Радиорелейная станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования нижестоящим подчиненным. Она проходит по закрытым каналам связи, информация передается мгновенно. Сигнал шифруется, у [противника] нет такой техники, чтобы перехватить сигнал», — поделился один из военных связистов ЦВО. В Минобороны рассказывают, что военные связисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование подразделений всеми видами связи. Прибыв на место, экипажи оперативно разворачивают антенные поля и проводные линии, настраивают необходимое оборудование для закрытых каналов связи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии. Министерство обороны РФ опубликовало в официальном telegram-канале кадры боевой работы военных связистов Центрального военного округа. «Радиорелейная станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования нижестоящим подчиненным. Она проходит по закрытым каналам связи, информация передается мгновенно. Сигнал шифруется, у [противника] нет такой техники, чтобы перехватить сигнал», — поделился один из военных связистов ЦВО. В Минобороны рассказывают, что военные связисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование подразделений всеми видами связи. Прибыв на место, экипажи оперативно разворачивают антенные поля и проводные линии, настраивают необходимое оборудование для закрытых каналов связи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.