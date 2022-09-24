24 сентября 2022

Связисты ЦВО рассказали, как шифруют информацию от противников. Видео

Связисты ЦВО: у противника нет техники, которая перехватит зашифрованный сигнал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный фейерверк на День Победы. Екатеринбург, военные, связь, радист, связист
В Минобороны РФ рассказали о работе военных связистов (фото из архива) Фото:

Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии. Министерство обороны РФ опубликовало в официальном telegram-канале кадры боевой работы военных связистов Центрального военного округа.

«Радиорелейная станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования нижестоящим подчиненным. Она проходит по закрытым каналам связи, информация передается мгновенно. Сигнал шифруется, у [противника] нет такой техники, чтобы перехватить сигнал», — поделился один из военных связистов ЦВО.

В Минобороны рассказывают, что военные связисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование подразделений всеми видами связи. Прибыв на место, экипажи оперативно разворачивают антенные поля и проводные линии, настраивают необходимое оборудование для закрытых каналов связи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии. Министерство обороны РФ опубликовало в официальном telegram-канале кадры боевой работы военных связистов Центрального военного округа. «Радиорелейная станция обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования нижестоящим подчиненным. Она проходит по закрытым каналам связи, информация передается мгновенно. Сигнал шифруется, у [противника] нет такой техники, чтобы перехватить сигнал», — поделился один из военных связистов ЦВО. В Минобороны рассказывают, что военные связисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование подразделений всеми видами связи. Прибыв на место, экипажи оперативно разворачивают антенные поля и проводные линии, настраивают необходимое оборудование для закрытых каналов связи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...