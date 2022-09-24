Свердловчане получат 5,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

25 сентября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

До конца года в свердловских городах появятся 5362 контейнера для раздельного сбора отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 22 свердловских муниципалитетах до конца года установят 5362 контейнера для раздельного сбора мусора. Больше всего контейнеров появится в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте. «Правительство Свердловской области распределило областные и федеральные субсидии муниципалитетам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего 109,3 миллиона рублей, на которые до конца 2022 года закупят 5362 контейнера. Их использование позволяет сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы», — рассказали в ДИПе. Больше всего контейнеров установят в Екатеринбурге — 2630. Также контейнеры поставят в Каменске-Уральском (500), в Верхней Пышме (480), Первоуральске и Красноуфимске (по 200), в Верхнесалдинском, Невьянском, Нижнетуринском, Новолялинском городских округах и Ревде (по 100 контейнеров), а также в Новоуральском, Белоярском, Горноуральском, Режевском, Североуральском, Тавдинском, Талицком, Шалинском городских округах, Дегтярске, Ирбите, Карпинске и Сухом Логу. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле появится новый полигон для твердых бытовых отходов (ТБО) и объекты мусоросортировочного комплекса. Его планируют построить к концу 2023 года.

В 22 свердловских муниципалитетах до конца года установят 5362 контейнера для раздельного сбора мусора. Больше всего контейнеров появится в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте. «Правительство Свердловской области распределило областные и федеральные субсидии муниципалитетам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего 109,3 миллиона рублей, на которые до конца 2022 года закупят 5362 контейнера. Их использование позволяет сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы», — рассказали в ДИПе. Больше всего контейнеров установят в Екатеринбурге — 2630. Также контейнеры поставят в Каменске-Уральском (500), в Верхней Пышме (480), Первоуральске и Красноуфимске (по 200), в Верхнесалдинском, Невьянском, Нижнетуринском, Новолялинском городских округах и Ревде (по 100 контейнеров), а также в Новоуральском, Белоярском, Горноуральском, Режевском, Североуральском, Тавдинском, Талицком, Шалинском городских округах, Дегтярске, Ирбите, Карпинске и Сухом Логу. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле появится новый полигон для твердых бытовых отходов (ТБО) и объекты мусоросортировочного комплекса. Его планируют построить к концу 2023 года.